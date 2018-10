Obsèques de Charles Aznavour : Ses proches réunis pour une dernière cérémonie

Vendredi 5 octobre 2018, l'hommage national rendu à Charles Aznavour dans la cour des Invalides a été suivi par "près de la moitié des Français présents devant leur télé", note l'AFP, avec près de 2,8 millions de téléspectateurs en moyenne sur France 2, BFMTV et LCI, selon les chiffres des chaînes et de Médiamétrie. Samedi 6 octobre, c'est dans une plus grande intimité que les proches de l'artiste lui ont rendu un dernier hommage.

Hier à 10h, la communauté arménienne de Paris était réunie autour de sa cathédrale Saint-Jean-Baptiste, dans le 8e arrondissement de Paris, pour saluer l'artiste. Une cérémonie d'obsèques a été célébrée. Autour du cercueil de l'artiste, son épouse Ulla, ses enfants et la file aînée de Charles Aznavour. Parmi les amis se trouvaient Michel Drucker, Grand Corps Malade, Emmanuelle Béart (avec laquelle il devait enregistrer une chanson de son père Guy Béart) et son époux Frédéric Chaudier, Serge Lama et son attachée de presse Catherine Battner, l'ancien footballeur Youri Djorkaeff, André Manoukian et le producteur de cinéma Alain Terzian. Ce dernier préside l'Académie des arts et techniques du cinéma et a déjà annoncé que la prochaine cérémonie des César serait dédiée à Charles Aznavour. Le chanteur a joué dans près de 80 films dont des classiques comme Tirez sur le pianiste de François Truffaut, sorti en 1960. Un César d'honneur lui avait remis en 1997. c'est Stéphane Hasbanian, l'avocat de la famille Aznavour qui a organisé la cérémonie religieuse et l'enterrement à Montfort-l'Amaury.

Le président de la République d'Arménie Armen Sarkissian ainsi que son Premier ministre Nikol Pashinyan étaient présents.

Il voulait tellement atteindre les 100 ans

En sortant de la cathédrale, Serge Lama a eu ces quelques mots, rapportés par Le Parisien : "Pour que je me lève à 8h, il faut que je perde un être cher. Je perds mon meilleur ami du métier, un père qui m'a tout appris. La cérémonie était très belle et très triste, ces chants orthodoxes qui vous prennent à la gorge, la dépouille de Charles qui entre. Il voulait tellement atteindre les 100 ans." Nos confrères précisent que Charles Aznavour était très attaché à cette église où il s'était marié et avait fait baptiser ses enfants. Le cercueil a quitté les lieux sous les applaudissements.

Après la cérémonie, le convoi funéraire a pris la direction de la petite commune de Montfort-l'Amaury dans les Yvelines. Charles Aznavour a choisi de reposer dans le caveau familial auprès de ses parents et de son fils Patrick, mort à 25 ans à peine. Selon Le Parisien, l'inhumation a duré une quarantaine de minutes dans un grand silence. Pour assurer la tranquillité des proches, le cimetière était fermé au public. Quand la famille a quitté les lieux vers 14h, les portes se sont rouvertes et les admirateurs de Charles ont pu à leur tour se succéder devant sa tombe et lui dire adieu.