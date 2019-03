Nolwenn Leroy heureuse avec Arnaud Clément : "Un travail quotidien incroyable"

Mardi 19 mars 2019, Nolwenn Leroy est apparue dans l'émission Je t'aime, etc., présentée par Daphné Bürki. L'artiste de 36 ans, actuellement en tournée pour son album Folk, a accepté de parler d'amour aux téléspectateurs de France 2. La chanteuse est en couple depuis dix ans avec le joueur de tennis Arnaud Clément. Le 12 juillet 2017, ils accueillaient leur premier enfant : un petit garçon qu'ils ont prénommé Marin.

Sur la réussite indéniable de son couple, Nolwenn Leroy se voit demander si le fait que son compagnon ne soit pas un chanteur a pu faciliter les choses. "Peut-être que c'est ce qui me semblait le plus naturel, le moins perturbant et le plus sain", répond-elle. La chanteuse révèle qu'ils jouent parfois ensemble au tennis mais reconnaît, avec humour, qu'au regard du niveau professionnel de monsieur, "c'est difficile" : "Je suis tellement compétitive que j'ai l'impression, au fond de moi, que je peux peut-être marquer un point." Bien sûr, Arnaud Clément s'adapte au niveau de sa compagne et Nolwenn y voit une "belle preuve d'amour" : "Ben oui, j'ai l'impression d'être hyper douée. La balle arrive au bon endroit... C'est fabuleux, quand même."

La jeune femme évoque ensuite avec plus de sérieux cette longue relation : "En fait, les gens croient que tu es heureux en amour. Bien sûr que tu es heureux en amour mais ça demande un travail quotidien incroyable. Ce n'est pas naturel pour l'être humain que de vivre en couple. Réussir sa vie de couple, c'est sans doute un des trucs les plus difficiles dans une vie."