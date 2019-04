Nolwenn Leroy : Rares confidences sur "l'addiction" de son compagnon

Ils vivent une idylle depuis plus de dix ans. Depuis leur rencontre en 2008, Nolwenn Leroy et l'ancien tennisman Arnaud Clément ne se sont plus quittés. Le 13 juillet 2017, après des années de bonheur à deux, le couple accueille un adorable petit Marin (1 an et demi). La chanteuse, qui sortait récemment son 9e album, Folk, était l'invitée de Michel Cymes dans l'émission Ça ne sortira pas d'ici.

Le médecin du paf l'a questionnée au sujet de son compagnon, sur lequel on ne sait finalement que peu de choses. "Qu'est-ce qui est pénible quand on sort avec un beau sportif ?", interroge Michel Cymes. "La bigorexie, parce que ce n'est pas n'importe quel sportif. C'est un sportif qui n'a jamais fait autant de sport que depuis qu'il a arrêté le tennis. C'est une forme d'addiction", explique la gagnante de la Star Academy 2. Pour ceux qui ne connaissent pas, la bigorexie est une addiction au sport, quel qu'il soit. Elle est reconnue depuis 2011 comme dangereuse par l'Organisation mondiale de la santé, même si elle touche principalement les sports de culturisme.

Arnaud Clément, 41 ans, a pris sa retraite officielle en 2012, après une belle carrière, marquée notamment par sa victoire lors de la Coupe Davis, en 2001. L'adrénaline du jeu de raquettes semble beaucoup lui manquer à en croire les propos de sa compagne.

Les parents du petit Marin n'ont fait que de rares petites confidences sur leur intimité. Quand Arnaud Clément confiait "beaucoup aimer les chansons" de Nolwenn Leroy, elle avouait parfois jouer au tennis avec son compagnon. "C'est compliqué quand même ! Je suis tellement compétitive... J'ai l'impression au fond de moi que je peux peut-être marquer un point et en fait non... Parfois je m'énerve et là il me dit 'Non, là, tu ne t'énerves pas, si tu t'énerves, on ne joue plus'. C'est une sacré preuve d'amour, ça !", confiait-elle à Je t'aime etc.