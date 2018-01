Nolwenn Leroy, Shy'm et Vianney réunis pour célébrer Jean-Jacques Goldman

S'il vit loin des caméras depuis de très longues années, Jean-Jacques Goldman est toujours dans le coeur des Français. Afin de fêter ses 40 ans de carrière comme il se doit, de nombreux artistes ont accepté de reprendre ses plus grands tubes lors d'une soirée exceptionnelle diffusée vendredi 26 janvier 2018 sur TF1.

C'est à La Seine Musicale de Boulogne-Billancourt que quelques-unes des plus grandes stars actuelles de la chanson se sont en effet réunies le 8 juin dernier afin de préparer un spectacle que l'on devine aussi festif qu'émouvant. Parmi ces artistes, Nolwenn Leroy (35 ans) – qui était alors enceinte de Marin – a notamment eu le privilège de partager la scène avec Michael Jones (65 ans), l'ancien membre incontournable du trio Fredericks Goldman Jones.

Shy'm était également de la partie. Si l'on ignore quelle chanson culte de Jean-Jacques Goldman la popstar de 32 ans a accepté de reprendre avec sa voix chaude, on peut déjà constater qu'elle est apparue resplendissante sur scène dans sa tenue associant un haut pailleté bleu et or à un pantalon en cuir. Dans les coulisses, celle qui a récemment été l'animatrice de Nouvelle Star sur M6 a pu croiser le talentueux Vianney (26 ans) que beaucoup présentent comme le digne successeur de M. Goldman.

Étaient également présents autour de l'animateur Nikos Aliagas afin de rendre hommage au répertoire très fourni du chanteur des tubes Je te donne, Il suffira d'un signe, Quand la musique est bonne, Au bout de mes rêves, Comme toi, Envole-moi, Encore un matin, Elle a fait un bébé toute seule, Je marche seul ou encore On ira et Pas toi : Garou, Christophe Willem, Loïc Nottet, Tal, Patrick Fiori, Slimane, Isabelle Boulay, Soprano, Lenni-Kim, Keen'V, Camille Lou, Grégoire, Vincent Niclo, Lisandro Cuxi, les Kids United et Les Virtuoses.

Goldman, 40 ans de chanson, c'est vendredi 26 janvier 2018 à 21h sur TF1 !