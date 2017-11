Nolwenn Leroy : Son fils Marin est "un BTT"...

En juillet dernier, Nolwenn Leroy accueillait un bébé dans sa vie. La chanteuse de 35 ans, désormais maman d'un petit Marin, jongle depuis entre ses deux casquettes puisqu'elle a sorti dans le même temps son nouveau disque intitulé Gemme. Elle en dit un peu plus sur la manière dont elle s'organise...

Interrogée par le magazine Télé Loisirs, Nolwenn Leroy n'a pas caché que la maternité avait compliqué les choses dans ses activités de chanteuse mais elle s'est adaptée ! "Je suis une saltimbanque toujours en vadrouille, donc j'ai un BTT : un bébé tout-terrain ! Il m'accompagne partout en promotion et il va me suivre sur les routes. On ne se sépare jamais", a-t-elle confié. La chanteuse, qui peut aussi sans doute compter sur l'aide de son compagnon le tennisman Arnaud Clément, va quand même prendre un peu de temps loin de la scène et de la musique à l'approche de Noël. "On va le fêter en famille, comme chaque année. (...) Mon plus beau cadeau est d'être avec eux", ajoute-t-elle.

Nolwenn Leroy, marraine de Winter Time (au profit de l'association Laurette Fugain), ira défendre Gemme sur les routes dès le mois de mars 2018. De quoi relancer efficacement le disque qui a du mal à s'imposer dans les charts depuis sa sortie. En outre, la chanteuse fera aussi partie du jury de Miss France 2018 !

Thomas Montet