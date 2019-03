Nolwenn (Mariés au premier regard) : Sa discussion en off avec Laura...

Lors du deuxième épisode de Mariés au premier regard 3 (M6), Nolwenn a dit "oui" à Florian. Sur leur petit nuage, les jeunes époux se sont envolés vers Madère, au Portugal, pour leur lune de miel. Sur place, l'ambiance s'est légèrement électrisée... Il faut dire que Nolwenn avait déjà quelques doutes quant à la nature de la relation que Florian entretient avec Laura, présentée comme sa meilleure amie. Auprès de nos confrères de Voici, elle se livre.

Rappelons que Laura et Florian sont allés en voyage en duo aux États-Unis, ce qui avait laissé Nolwenn perplexe. "Partir en vacances tous les deux, deux semaines... Ce serait des amis d'enfance, okay, mais là, ils se connaissent depuis un an et demi. J'ai toujours peur qu'il y en ait un qui secrètement soit un peu amoureux de l'autre", avait-elle déclaré dans l'émission. À l'antenne, seul un extrait de la discussion entre les deux jeunes femmes a été diffusé car, comme l'explique Nolwenn, en réalité, "ça a duré assez longtemps".

"Ce qu'on a vu dans l'émission retranscrit bien ce qui m'a alertée. J'ai trouvé qu'elle était très bienveillante, mais j'avais l'impression qu'elle en faisait trop. Et puis, ils devaient bien se douter que la prod' allait jouer sur leur relation homme-femme, savoir si ça allait poser problème à l'épouse... Donc à sa place, j'aurais fait profil bas", raconte la jeune femme. D'ailleurs, parmi les moments non diffusés, Nolwenn évoque d'autres "petites choses" que le voyage qui l'ont perturbée. "Je trouve qu'au niveau du montage, ils ont plutôt temporisé, parce que ce qui m'a encore plus marquée que le voyage, c'est qu'elle me dise que si j'avais des questions au sujet de Florian, il fallait absolument que je les lui pose à elle pour qu'elle m'aiguille, qu'elle m'aide. Et ça, je n'ai pas compris : avant de les poser à elle, je les poserai sans doute plutôt à Florian", conclut-elle.

De son côté, Florian assure n'être qu'ami avec Laura. D'ailleurs, sur Instagram, après la diffusion de l'épisode, le jeune marié de 26 ans avait dénoncé le "montage très approximatif" de la production au moment de la discussion entre Nolwenn et Laura.

Rendez-vous tous les lundis dès 21h sur M6 afin de suivre Mariés au premier regard 3.