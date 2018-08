Norbert Tarayre fâché avec Jean Imbert ? "La peoplisation, j'ai jamais été fan"

On ne les a pas vus ensemble depuis un bon moment !

Norbert Tarayre et Jean Imbert, ex-candidats emblématiques de Top Chef saison 3 sur M6, seraient-ils en mauvais termes ? Depuis l'arrêt de l'émission Norbert et Jean : Le defi (M6) en 2014, les deux cuisiniers n'ont plus été beaucoup vus ensemble. Il faut dire que le gagnant de Top Chef a du pain sur la planche depuis qu'il cuisine pour tous les grands de ce monde, de Beyoncé à Marion Cotillard en passant par Robert de Niro.

Interrogé par nos confrères de Télé Loisirs, Norbert Tarayre (37 ans) a accepté d'en dire plus, avec une grande franchise, sur l'état de sa relation avec celui qui est de plus en plus considéré comme le cuisinier des stars. "Non, je n'ai pas de problème avec Jean Imbert, je l'ai eu au téléphone. Jean, on le sait tous, c'est un point de vue différent, d'un monde totalement différent. Je ne suis pas pour la peoplisation, il le sait. C'est son choix d'être avec des gens connus, il veut poster il poste, c'est une liberté. Moi, il le sait, j'ai jamais été fan de poster des trucs comme ça", a-t-il expliqué.

En ce qui concerne sa propre exposition, Norbert – qui se dit très bien sur M6 et qui cartonne avec Norbert, commis d'office sur 6ter – ne cache pas qu'il aimerait beaucoup travailler avec Cyril Hanouna à l'avenir. "Un jour, j'aimerais bien pouvoir travailler à ses côtés, pas forcément sur Touche pas à mon poste (...) Si un jour ça se passe moins bien avec M6, je travaillerai avec lui. On a le temps, la télé c'est lointain mais Cyril je l'oublie pas, il est toujours dans un coin de ma tête", a-t-il révélé.