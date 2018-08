Norbert Tarayre (La Meilleure boulangerie) : Combien de kilos a-t-il pris ?

Norbert Tarayre ne chôme pas ! Dès le 20 août 2018, le chef de 37 ans fera son grand retour sur M6 avec le lancement de la sixième saison de La Meilleure Boulangerie de France. Aux côtés de son acolyte Bruno Cormerais, il partira à la rencontre de nouveaux boulangers talentueux. Lors d'une interview, ce dernier est revenu sur le nombre de kilos qu'il a pris durant le tournage.

Forcément quand il est parti à la recherche de la meilleure boulangerie française, Norbert Tarayre a pu déguster de bons pains et des mets savoureux. C'est lors d'un entretien avec nos confrères de Télé 7 Jours que l'animateur a révélé s'il avait pris du poids. "Cette saison, je ne me suis pas fait avoir ! J'ai mangé comme d'habitude, sauf que j'ai fait du sport tous les jours à l'hôtel", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Je n'ai pris que deux kilos, contre huit l'année dernière."

Installé depuis un an à Miami (Etats-Unis), Norbert Tarayre a dû quitter son épouse Amandine et leurs trois filles Gayane, Laly et Aliya pour le tournage de La Meilleure Boulangerie. Une situation plutôt difficile pour l'ex-candidat de Top Chef saison 3 qui a réussi à positiver. "J'ai de la chance, donc je ne pense pas au négatif. Je ne casse pas des cailloux. J'arrive chez les gens dans un joli van pour goûter à leurs créations, et je repars en leur laissant des sourires. Il y a pire comme métier", a-t-il conclu.

