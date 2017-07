Obsèques de Claude Rich: Sa femme Catherine, sa fille et sa petite-fille réunies

Ils étaient tous là pour lui dire au revoir, une dernière fois. Les obsèques du très apprécié acteur et comédien Claude Rich ont eu lieu ce mercredi 26 juillet 2017 à 15h en l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Orgeval, dans les Yvelines. L'homme, décédé jeudi 20 juillet à l'âge de 88 ans, était entouré de ses proches, mais aussi de ses amis du métier.

Parmi eux, Claude Brasseur, Pierre Bénichou, Antoine Duléry, Jean-François Balmer, Agathe Natanson ou encore Pierre Vernier (Le Marginal) étaient réunis pour cet ultime hommage rendu sur les terres que Claude Rich affectionnait tant et où il vivait depuis plus de cinquante ans.

Derrière son cercueil, Catherine Rich, épaisses lunettes d'un noir opaque, ne pouvait cacher sa tristesse. L'actrice de 85 ans, qui fut le grand amour de Claude, était soutenue par sa fille Delphine et la petite-fille de l'acteur. La deuxième fille du comédien, celle qui a visiblement hérité de son sourire, l'artiste Nathalie Rich-Fernandez, était également présente.

Aimé et reconnu pour son sourire chaleureux et sa voix si subtile, Claude Rich avait joué dans une cinquantaine de pièces et près de 80 films, que ce soit en incarnant un des Tontons flingueurs (où il commençait à "les briser menues" à Lino Ventura), Oscar face à Louis de Funès, Talleyrand dans Le Souper (rôle qui lui valut un César du meilleur acteur en 1993), Stanislas dans La Bûche (1999) et, pour les plus jeunes générations, le doux et sage Panoramix dans Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre. César d'honneur en 2002, il avait également été nommé cinq fois aux Molières sans jamais en remporter un seul.