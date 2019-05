Obsèques de Dick Rivers : le dernier hommage de Babette et ses enfants

Près de 400 personnes se sont réunies ce 2 mai 2019 à l'église Saint-Pierre de Montmartre. Ce jeudi après-midi se tenaient les obsèques de Dick Rivers, décédé le 24 avril dernier à l'âge de 74 ans. Une cérémonie religieuse à laquelle ont assisté les proches du chanteur originaire de Nice, mais également quelques-uns de ses amis stars.

Francis Cabrel, Nicoletta, Isabelle Aubret, Jean-Luc Lahaye, Christophe Dechavanne, Pierre Billon, l'acteur Bruno Putzulu, le journaliste Pierre Bonte, Fabien Lecoeuvre, le producteur Jean-Claude Camus, Patrick Coutin et le député niçois Éric Ciotti sont venus rendre un dernier hommage au rockeur des yéyés. L'ancien ministre Brice Hortefeux et Éric Naulleau ont notamment pris la parole durant l'office funéraire. La fille adoptive de Dick Rivers, Natala, et son fils Pascal Forneri étaient également présents aux côtés de Babette, la veuve de Dick Rivers. Si la cérémonie religieuse était ouverte au public, l'inhumation s'est en revanche déroulée au cimetière de Montmartre "dans la plus stricte intimité familiale", comme l'avait annoncé le manager de l'artiste, Denis Sabouret.