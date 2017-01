Obsèques de François Chérèque : Le dernier hommage des proches et des politiques

Lundi 2 janvier, François Chérèque décédait des suites d'une longue maladie à l'âge de 60 ans. L'ancien dirigeant de la CFDT avait dirigé le deuxième syndicat français pendant dix ans, entre 2002 et 2012, et avait été contraint de suspendre ses activités en septembre 2015 pour subir une chimiothérapie.

Jeudi 5 janvier, ses obsèques étaient célébrées en l'église Saint-Sulpice, à Paris. Selon l'AFP, la cérémonie religieuse a démarré peu après 14h30. De nombreuses personnalités syndicales et politiques, dont le président François Hollande et l'actuel secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, étaient présentes pour saluer la famille et rendre un dernier hommage à François Chérèque.

Le Premier ministre Bernard Cazeneuve, les ministres des Affaires sociales et du Travail, Marisol Touraine et Myriam El Khomri, mais aussi plusieurs membres du gouvernement s'étaient déplacés. L'ancien chef du gouvernement, Manuel Valls, aujourd'hui candidat à la primaire de gauche, était également présent ainsi que le président du Conseil Constitutionnel, Laurent Fabius.

Parmi les personnalités de droite figuraient le centriste François Bayrou et Xavier Bertrand, ancien ministre du Travail et président des Hauts-de-France. Côté syndical, les anciens responsables de la CFDT Edmond Maire et Nicole Notat ont pris part aux obsèques, de même que l'ancien syndicaliste d'Arcelor Mittal Édouard Martin, et les principales figures de la CGT, l'ex-numéro un Bernard Thibault et l'actuel Philippe Martinez.

Dans la foule, de nombreuses personnes portaient un badge de l'Agence civique, que François Chérèque avait présidée. "Réformiste mais impatient", comme il se définissait lui-même, il avait plongé la CFDT dans une longue crise interne en validant la réforme des retraites en 2003, sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, entraînant un départ massif d'adhérents vers d'autres syndicats. Il doit être inhumé à Mallemoisson, dans les Alpes-de-Haute-Provence.