Obsèques de Jean-Marc Thibault : Sa femme, son fils et Lionel Jospin réunis

Dimanche 28 mai, alors que le monde du 7e art se réunissait en fête à la clôture du Festival de Cannes, l'acteur Alexandre Thibault annonçait la mort de son père, Jean-Marc Thibault. L'homme de 93 ans, qui fut acteur et humoriste, avait notamment écrit quelques pages de l'histoire du petit écran, d'abord en formant un célèbre duo comique avec Roger Pierre pour Les grands enfants, puis de 1985 à 1993 dans la série télévisée à succès Maguy.

Ses obsèques ont eu lieu ce lundi 12 juin en l'église Saint-Roch, dans le premier arrondissement de Paris, à 10h30. Répondant à l'appel de sa veuve Sophie Agacinski-Thibault, mais aussi de son fils Alexandre (vu avec sa compagne et sa propre fille), plusieurs personnalités sont venues rendre un dernier hommage et dire adieu à cet homme de télé, mais aussi de cinéma et de théâtre, fortement apprécié par ses pairs et confrères.

Ainsi, Francis Huster s'est affiché avec son ex Cristiana Reali et Daniel Lauclair, Bernard le Coq était avec sa femme Martine, tout comme Bernard Menez et sa femme Angèle et le grand Robert Hossein, inséparable de sa femme Candice Patou. On a également aperçu Catherine Lachens, Patrick Préjean, Daniel Vaillant, Henri Garcin (qui s'est arrêté un moment devant un portrait de son ami et regretté défunt placé à l'entrée de l'église), Pierre Santini ou encore Laurence Badie.

Lui aussi ne pouvait pas rater cet adieu chargé en émotions et en amour. Lionel Jospin, ex-premier ministre et dirigeant socialiste, fut le beau-frère de Jean-Marc Thibault puisque la belle-soeur de ce dernier, Sylviane Agacinski, est depuis 1994 l'épouse de l'homme d'état français. Jospin avait par ailleurs été largement soutenu par Jean-Marc Thibault, l'un de ses plus fervents supporters et l'une des voix du barrage à Jean-Marie Le Pen, candidat du Front national en 2002. Militant engagé, son dernier acte politique avait été de voter pour Emmanuel Macron, et faire à nouveau barrage à l'extrême droite de Marine Le Pen. C'est donc particulièrement ému que l'ancien éléphant du PS, devenu premier ministre en 1997, est apparu au côté de sa femme philosophe.

Quelques heures avant les obsèques, Alexandre Thibault rendait un ultime hommage à son père via Twitter, où il avait annoncé, la mort dans l'âme, le décès de ce dernier.