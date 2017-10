Obsèques de Jean Rochefort : La douleur de sa femme Françoise et de leurs filles

Plusieurs centaines de personnes assistaient vendredi 13 octobre aux obsèques de l'acteur Jean Rochefort célébrées en l'église Saint-Thomas d'Aquin à Paris, en présence de nombreuses personnalités. Dans l'église bondée ouverte au public, la messe en son honneur a débuté par quelques mots prononcés par l'une des filles de Jean Rochefort, Clémence, avant qu'Édouard Baer ne lui succède pour raconter quelques anecdotes, selon les souhaits du défunt, mort dans la nuit de dimanche à lundi à 87 ans, rapporte l'AFP.

Dans son homélie, le Père Guy Poisley a souligné l'"élégance [de Jean Rochefort] empreinte d'une simplicité qui fit du bien", sous les yeux de ses cinq enfants et de sa femme Françoise au premier rang.

Particulièrement aimé du cinéma français, Jean Rochefort a eu cinq enfants, Marie et Julien, dont la mère était Alexandra Moscwa, Pierre, comédien dont la mère est Nicole Garcia, et deux filles avec Françoise Vidal. Sur les photos de son dernier adieu, on peut apercevoir les visages de ses deux benjamines, Louise (27 ans), à qui Jean Rochefort avait transmis sa passion pour l'équitation, et Clémence (25 ans). Cette dernière, apprentie comédienne et amatrice de mode, avait publié un hommage émouvant sur les réseaux sociaux, en dévoilant une tendre photo avec son père.

Avec Françoise Vidal, Jean Rochefort a écrit une histoire d'amour de près de trente ans. "J'ai rencontré ma femme Françoise lors d'un concours complet [trois épreuves bien distinctes, une épreuve de saut d'obstacles, une épreuve de dressage et une épreuve spécifique, le cross, ndlr], avait-il raconté dans les pages de Télé Star. Elle avait un niveau national. Moi, j'étais un cavalier convenable, mais un éleveur passionné. Les chevaux donnent envie de vivre intensément, d'être à l'écoute des autres."