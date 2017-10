Jean Rochefort : Les autres visages de l'acteur...

Jean Rochefort s'en est allé le 9 octobre à 87 ans, laissant derrière lui environ 130 prestations dans des films pour lesquels il a été récompensé aux César – Que la fête commence et Le Crabe-tambour – et qui ont brillé au box-office : on citera ainsi Le Placard, Le Château de ma mère, Cartouche ou plus récemment Ne le dis à personne. L'acteur a la fameuse moustache jouissait d'une immense popularité, nourrie par son talent, son élégance, sa bienveillance et son humour. Pour son fils Pierre, né de son couple avec Nicole Garcia, le comédien était aussi un homme complexe et multiple. En effet, la casquette d'acteur lui sied parfaitement, mais il possède aussi d'autres visages...

Le Cavalier

"Successivement cavalier, propriétaire, éleveur, dirigeant et commentateur à succès, Rochefort ne quitta plus le monde équestre, le cinéma devenant parfois seulement un moyen de financer sa passion. Il parlait alors de ses fameux films 'avoine', des nanars vite oubliés mais rémunérateurs", écrit Stéphane Kohler dans L'Équipe. Décrivant la passion de l'acteur pour ses chevaux, Céline Nony, journaliste dans le même journal, raconte qu'il est devenu en 2001 président d'honneur de la fédération française d'équitation. Un goût pour le sport équestre qui lui venait de son grand-père, cocher à Dinan. "L'animal me bouleversait par sa féminité, son élégance", disait-il à L'Équipe en 2003. Cette passion, il l'a transmise à sa fille Louise, dont la mère est sa veuve Françoise Vidal, et l'a partagée avec son grand ami Guillaume Canet.