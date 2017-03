Olivia Wilde enceinte : Des caméras filment sa grossesse

Adèle Exarchopoulos, Amal Clooney, Beyoncé, Ciara... la liste des célébrités enceintes s'allonge ! Une nouvelle star y inscrit son nom : Olivia Wilde donnera dans quelques mois, devant des caméras, naissance à un nouveau bébé...

Olivia Wilde et son fiancé, l'acteur Jason Sudeikis, sont déjà les parents de deux enfants, Otis et sa petite soeur Daisy (2 ans et 5 mois). C'est sans lui en revanche, qu'elle accueillera son troisième. L'actrice de 33 ans et ex-rebelle de la série Newport Beach apparaîtra enceinte dans le film Life Itself.

Olivia a été surprise en plein tournage ce mardi 21 mars à New York, avec ses partenaires Annette Bening, Mandy Patakin et Oscar Isaac. Elle portait une prothèse sous son T-shirt, simulant un ventre de femme enceinte.