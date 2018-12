Olivier Marchal revient sur l'agression de sa fille Léa : "Elle a pris 20 kilos"

"Ma fille en souffre encore. Elle est partie et a quitté Paris, a expliqué l'acteur de 60 ans à Thierry Ardisson. Elle a redoublé la classe de quatrième, elle a pris 20 kilos, elle les a reperdus depuis mais ça a été un long parcours pour elle. Ils l'ont agressée à sept, ils l'ont tabassée, tout ça parce que c'était un collège privé de filles, soit-disant un collège de riches."

Déçu par la façon dont l'enquête pour trouver les responsables a été menée, le réalisateur de 36 quai des Orfèvres s'est lui-même impliqué dans les recherches : "Je suis devenu fou, a-t-il ajouté. C'est surtout l'attitude du juge qui a été tellement offensante." Un suspect a finalement été interpellé, mais sa sanction a été particulièrement frustrante pour Olivier Marchal. Comme ce dernier le rappelle, le procureur général avait réclamé un an de prison et 9000 euros d'amende, mais il a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 500 euros d'amende, qu'il n'aurait toujours payé selon le comédien.

Du côté des audiences, l'émission a rassemblé 991 000 téléspectateurs (soit 4,8% de part de marché).