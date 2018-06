Olivier Minne : Du sexisme dans Fort Boyard ? "Ça m'est passé au-dessus..."

Dès ce samedi 23 juin 2018, Fort Boyard fait son retour sur France 2 avec le plein de nouveautés... mais sans les mythiques épreuves des cylindres et des jarres, jugées sexistes. Interviewé par nos confrères de TV Magazine, Olivier Minne, animateur du célèbre jeu, livre son avis sur le sujet.

"Il s'agit de deux très très vieilles cellules. Je ne sais pas pourquoi certains ont souligné une dimension sexiste dans ces épreuves-là, lance-t-il. Très sincèrement, ça m'est passé au-dessus." Il faut dire qu'Olivier Minne n'a de son côté "jamais perçu" ces épreuves comme tel : "Je n'ai jamais considéré que ces deux épreuves mettaient à mal, ou dans une position inconfortable, le corps des femmes." Mais pour lui, "c'est un autre débat".

Et d'ajouter : "Parfois, la télévision est beaucoup plus prosaïque que ce qu'on pense." Finalement, l'animateur de 51 ans relativise : "Pour que le Fort se renouvelle, il fallait faire de la place vu qu'on occupe tout l'espace. Et puis, ce ne sont pas les premières épreuves abandonnées au fil du temps."

Rappelons que l'épreuve des cylindres avait, depuis sa création en 1993, vu défiler une grande majorité de femmes. Les candidates devaient alors se hisser à plat ventre ou à quatre pattes sur un parcours parsemé de rouleaux mobiles... offrant un show sexy à l'antenne. Sans évoquer les accusations de sexisme, ALP, société productrice de Fort Boyard, avait justifié l'arrête de l'épreuve par le manque de cellules sur le Fort. "Soit on en rénove certaines, soit on crée de nouveaux défis", avait-on expliqué au Parisien en mai dernier.