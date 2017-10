Olivier Minne et Emmanuelle Galabru, invités ravis pour un dîner qui fait Boeuf

Le 12 octobre dernier à Paris était organisée l'incontournable dîner Boeuf à la Mode. Célébré en marge de la semaine du goût, cet événement organisé par Bertrand de Tilleul de Service Compris, réunissant les artisans bouchers de Paris a attiré de nombreuses personnalités de la politique, du sport, de la télévision et de la littérature. Des dirigeants d'entreprise, des restaurateurs et des chefs cuisiniers avaient également répondu à l'invitation.

Conviés au restaurant Le Louchebem, situé dans le 1er arrondissement de la capitale qui se présente comme étant "la plus ancienne rôtisserie authentique et historique des halles de Paris", les invités se sont régalés. Olivier Minne, Emmanuelle Galabru, Babette de Rozières ou bien encore l'écrivaine Hermine de Clermont-Tonnerre (venue au bras de son compagnon) étaient tous réunis.

Du côté des politiques, la maire de Paris Anne Hidalgo, qui a pris le temps d'échanger avec des membres du Stade français de rugby (dont Pascal Papé), avait assuré le déplacement, tout comme Benjamin Griveaux (secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances), Jean-François Legaret (maire du 1er arrondissement de Paris), Jean-Louis Debré et sa compagne Valérie Bochenek, Sophie de Menthon, Stéphane Travert, Gilles Le Gendre (député LREM de la deuxième circonscription de Paris), le magistrat Philippe Courroye et l'ex-directeur central du renseignement intérieur Bernard Squarcini.