Omar Sy et son épouse Hélène : Leur rencontre quasi "surnaturelle"

Le succès d'Intouchables en 2011 lui a offert un César (très mérité) du meilleur acteur et ouvert les portes de Hollywood. Omar Sy vit un grand rêve d'acteur. À ses côtés depuis près de vingt ans, son épouse Hélène. Le couple raconte sa rencontre, pas tout à fait comme les autres, dans le documentaire d'Eric Hannezo Omar Sy, c'est ta chance que diffusera Canal+, vendredi 30 novembre 2018 à 13h35.

D'après nos confrères de Télé Star, le film est le fruit d'un vrai travail d'enquête et propose des images inédites de l'enfance d'Omar Sy, de ses débuts et des témoignages forts. Hélène Sy et Omar racontent, par exemple, leur rencontre. C'était chez Hélène, pas encore madame Sy ni présidente de l'association CéKeDuBonheur, pour le tournage d'un clip au début des années 1990. "J'arrive et je vois cette fille, raconte Omar Sy. Et il se passe un truc très bizarre. Je reconnais quelqu'un que je n'ai jamais vu." Hélène enchaîne : "Ça s'est fait tellement naturellement. On n'a jamais trop su l'expliquer. Il est persuadé qu'on s'est vus dans une vie antérieure ou quelque part sans vraiment s'en souvenir."

Ce déjà-vu est sans conteste leur définition de leur coup de foudre. Omar et Hélène Sy ne se sont plus quittés. Mariés depuis onze ans, ils sont les parents de trois filles et deux garçons. Tandis que monsieur poursuit une carrière des deux côtés de l'Atlantique, comme peu d'acteurs et d'actrices françaises en ont l'opportunité, Hélène Sy a fondé et préside l'association CéKeDuBonheur qui s'est donné deux missions : "améliorer la qualité de vie des enfants et adolescents hospitalisés" et "aider au maintien du lien social" en luttant "contre l'isolement lié au contexte difficile de l'hospitalisation".

Dans Le Journal du Dimanche de ce 18 novembre, Omar Sy explique pourquoi il a accepté de faire ce documentaire : "C'est peut-être l'âge. J'ai eu 40 ans cette année. J'ai envie de comprendre des choses sur mon ­parcours. Ce doc m'a permis de prendre un peu de recul sur ce que j'ai pu vivre, c'est le début d'une introspection ! Le talent et la force de persuasion d'Éric ­Hannezo y sont aussi pour beaucoup : sa ­société Black Dynamite a réalisé de super documentaires sur Teddy Riner, les Bleus ou Macron. C'était le bon timing pour ouvrir le cercle."

