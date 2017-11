Omar Sy, son exil à Los Angeles pour ses enfants : "J'ai eu peur pour eux"

Actuellement au cinéma à l'affiche de Knock et en train de tourner son prochain film Le Flic de Belleville, Omar Sy a accepté de prendre part à l'émission Au tableau ! sur C8. Le concept est simple : dans un décor de salle de classe, l'acteur est interrogé par des enfants. Loin de la polémique Zemmour qui avait, entre autres, provoqué l'annulation de sa tournée promo pour Knock, l'acteur originaire de Trappes a retrouvé les caméras avec son sourire légendaire, le temps d'un touchant moment de complicité avec ces jeunes enfants de l'école primaire.

Et face à eux, il a été notamment question de ses propres enfants – Omar Sy est devenu papa pour la 5e fois il y a plus d'un mois. Le comédien âgé de 39 ans s'est confié sur son quotidien avec sa progéniture, et s'est expliqué sur son exil à Los Angeles. Et comme il l'explique aux bambins assis devant lui, c'est après Intouchables qu'il a décidé de partir. "Oui, on me reconnaît, mais en tant que père de mes enfants. Le père de Tidiane par exemple, mon fils. C'est vrai qu'après la sortie d'Intouchables, quand j'allais à l'école et qu'on a commencé à dire 'c'est le fils d'Omar', j'ai eu peur. C'est l'une des raisons qui m'a conduit à aller vivre ailleurs", expliqué l'intéressé.

Il poursuit : "C'est-à-dire que pour mon fils, l'école c'est son endroit, il peut y grandir, c'est sa zone. Mais je veux pas empiéter sur sa vie. Le fait que ça s'inverse, ça m'a effrayé pour lui et sa manière de grandir". En Californie, Omar Sy a retrouvé cette anonymat et cet équilibre. "Dès que je suis là-bas, je le conduis le matin et je vais le chercher le soir, et c'est les moments que je préfère [...] On se dit des choses dans la voiture qu'on ne se dirait pas à la maison", avoue-t-il. Et de rajouter : "Quand je suis pas acteur, je suis le taxi de mes enfants et j'adore ça !".

À noter que le deuxième numéro du magazine Au tableau ! a enregistré 651 000 téléspectateurs (2,7% de PDA), soit une audience en baisse par rapport au précédent numéro diffusé en mars dernier.