ONPC : Loana refuse catégoriquement d'y participer !

Loana (39 ans) multiplie les interviews à l'occasion de son retour dans Les Anges 9 (NRJ12) le 24 mars prochain et la sortie de sa reprise de de Love Me Tender d'Elvis Presley, en duo avec son ami Eryl Prayer. Europe 1, Public ou encore VSD, la gagnante de la première saison de Loft Story (2001) accepte aisément de s'épancher sur son douloureux passé ou sur son avenir qui s'annonce plus radieux.

En revanche, il y a une émission dans laquelle on ne la verra jamais : On n'est pas couché. Loana a en effet admis au détour d'une interview pour Télé Star qu'elle ne fera jamais l'honneur à Laurent Ruquier de venir sur son plateau : "Je suis contente qu'on ne m'invite pas dans des émissions comme On n'est pas couché. Je ne la ferai pas même si je suis payée 100 000 euros." Elle n'a en revanche pas dévoilé la raison de cette aversion pour l'émission diffusée chaque samedi, en deuxième partie de soirée, contrairement à M. Pokora.

Loana a préféré faire un appel du pied à la production de Danse avec les stars à la place : "Pour être franche, l'année dernière, j'ai refusé Danse avec les stars. Je me trouvais trop grosse. Honnêtement, j'aurais été ridicule. En revanche, si on me le repropose cette année, je dirai oui car j'ai entamé un régime." Elle s'est en effet mise en tête de perdre 20 kilos avant de fêter ses 40 ans, le 30 août prochain. Un challenge qu'elle relèvera, on l'espère avec brio.

