Ophélie Longuet : La chorégraphe est morte dans un terrible accident de la route

C'est un terrible drame qui a bouleversé la France entière. Mercredi 18 juillet 2018, un accident de la circulation impliquant un camion a provoqué la mort de quatre personnes sur l'autoroute A7 au niveau de Vedène, près d'Avignon. Selon l'AFP, le poids-lourd, qui circulait dans le sens Nord-Sud, a traversé le terre-plein central de l'autoroute, percutant les voitures qui roulaient en sens inverse et provoquant un incendie qui s'est propagé sur les véhicules. Une trentaine de gendarmes et une vingtaine de pompiers sont intervenus sur place pour venir en aide aux nombreux blessés.

Parmi les victimes figurait notamment la chorégraphe Ophélie Longuet (41 ans). Selon Nice-Matin, la collaboratrice de l'Opéra et du Ballet de Nice (ville où elle habitait et enseignait depuis une dizaine d'années) était en route dans "une petite camionnette" pour se rendre à Carpentras afin d'assurer le lendemain la représentation du Petit chaperon rouge dans le cadre du Festival Plein les mirettes. Son compagnon et partenaire de danse Konstantin Neroslov se trouvait avec elle à bord du véhicule. D'abord "dans un état grave", celui-ci a été transporté au centre hospitalier d'Avignon. Le soir, "son pronostic vital n'était plus engagé", lit-on.

Deux cérémonies d'adieu

Ophélie Longuet sera enterrée dans sa région natale en Normandie, selon le quotidien Paris-Normandie. Les obsèques seront célébrées mercredi 25 juillet à 15h en l'église Saint-Pierre à Lisieux. Le même jour à 18h, une cérémonie en sa mémoire sera organisée en l'église Saint-Pierre-d'Arène de Nice. Plusieurs hommages, dont celui du maire de Nice Christian Estrosi, ont été rendus sur les réseaux sociaux.