Ophélie Meunier : Cette mésaventure qui lui a gâché ses vacances

Depuis le 4 juillet 2018, Zone interdite est de retour sur M6 et propose à ses téléspectateurs des numéros inédits tout l'été. D'ailleurs, ce mercredi 18 juillet, à partir de 21h, le magazine d'enquête se déplace à Sète pour s'intéresser aux fêtes et aux foires de village. Présente en juin dernier sur les lieux du tournage, une équipe de Télé Loisirs est partie à la rencontre de la présentatrice, Ophélie Meunier.

À l'occasion des grandes vacances, le site d'information s'est amusé à interroger la jeune femme de 30 ans sur ses souvenirs d'été. Entre deux anecdotes, Ophélie Meunier a partagé une drôle de mésaventure qui lui est arrivée quand elle était petite : "J'ai vécu le truc enfant qu'on doit tous vivre au moins une fois. Je me souviens, excitée par la sortie du soir que les parents nous accordent même si on est tout petit, de m'être coincée le doigt dans la portière de la voiture et évidemment, à 5 ou 6 ans, on est très déçu. Non seulement, ça fait très mal mais ça nous gâche notre unique soirée de vacances où on pouvait sortir tard." Visiblement, l'expérience l'a marquée.

En plus d'apparaître chaque mercredi sur nos écrans dans Zone interdite, Ophélie Meunier sera également aux commandes du 19.45 du lundi au jeudi dès le 23 juillet prochain. Ce qui laisse le temps à la belle fraîchement mariée de s'octroyer quelques jours off aux États-Unis et de recharger les batteries avant de reprendre de plus belle.