Ophélie Meunier divine en maillot de bain : Elle envoûte la Toile !

C'est les vacances pour Ophélie Meunier ! Après un début d'année très mouvementé, la présentatrice de M6 s'est accordé plusieurs jours de repos bien mérités. La jeune femme de 30 ans n'a pas fait les choses à moitié puisqu'elle s'est envolée pour Los Angeles où elle a déposé ses bagages. À peine arrivée, elle a déjà immortalisé son séjour d'une belle manière !

Dimanche 8 juillet 2018, Ophélie Meunier s'est emparée de son compte Instagram pour dévoiler la première image de ses vacances. Sur celle-ci, on retrouve la présentatrice de Zone interdite plus ravissante et rayonnante que jamais. Elle prenait la pose vêtue d'un maillot de bain au décolleté plongeant face à deux illustrations street-art de chiens. "#LA #day1 #feelinggood (really good)", déclarait-elle en légende. Une chose est sûre : Ophélie Meunier apprécie grandement son séjour !