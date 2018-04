Ophélie Meunier et Mathieu Vergne, fous d'amour au Masters de Monte-Carlo

Dimanche 22 avril, Rafael Nadal remportait pour la 11e fois le Rolex Monte-Carlo Masters 2018. Pour assister au nouvel exploit de l'Espagnol – c'est une première qu'un joueur gagne onze fois le même tournoi –, il n'y avait pas seulement le prince Albert et Charlene de Monaco dans les tribunes. Tout le week-end, des personnalités ont été aperçues au Monte-Carlo Country Club à Roquebrune Cap Martin, comme le très joli couple formé par Ophélie Meunier et son époux Mathieu Vergne.

L'animatrice de Zone interdite et joker du 19:45 sur M6 est une passionnée de tennis comme son compagnon qui, lui, travaille pour TF1. Ophélie Meunier et Mathieu Vergne, qui se sont mariés il y a un an dans le 17e arrondissement de Paris avant une grande fête à Arcachon, ont profité du tournoi et des exploits de Rafael Nadal tout le week-end. Très amoureux, ils ont été immortalisés échangeant un doux baiser...

Les tribunes de ce troisième Masters de la saison ne manquaient pas de personnalités. Pierre Casiraghi, qui sera bientôt papa pour la seconde fois, a lui aussi assisté à la finale. Ce dimanche-là, on a croisé la plantureuse Victoria Silvstedt. L'ancienne skieuse de haut niveau devenue playmate puis animatrice télé a profité du tournoi tout le week-end.

Samedi 21 avril justement, outre Ophélie Meunier et Victoria Silvstedt, il fallait aussi compter sur la présence de Cyril Hanouna. L'animateur de Touche pas à mon poste est un vrai passionné de la petite balle jaune et il doit déjà se préparer pour le tournoi caritatif des personnalités qui se tient chaque été en marge de Roland-Garros. Plus haut, dans la tribune officielle, on pouvait reconnaître l'ancien président Nicolas Sarkozy, en compagnie de sa nièce, la petite Céline (9 ans). Cette dernière a été adoptée au Sénégal par Valeria Bruni-Tedeschi et son ancien compagnon Louis Garrel. Nicolas Sarkozy était également accompagné de son ami et avocat Me Thierry Herzog. Ils ont assisté au match non loin du propriétaire de l'AS Monaco, Dmitri Rybolovlev, ou encore de Monika Bacardi.