Ophélie Winter se fait belle en pleine "tempête de sable" !

Il faut plus qu'une tempête de sable pour faire peur à Ophélie Winter. La chanteuse qui vient de fêter ses 45 ans est toujours à Dubaï où elle se remet du terrible accident de voiture qui l'a laissée "brisée" et alitée 3 mois. Et quoi de mieux que le soleil des Émirats-arabes-unis pour se requinquer ?

La jolie blonde s'est fendue d'un nouveau post Instagram vendredi 1er mars 2019 pour montrer à ses abonnés qu'elle est toujours aussi en forme et qu'elle n'oublie pas de rester glam'. "Maman se fait belle pour son 'business diner'. Excellent W-E à tous mes chéris, des baisers des Emirats sous une tempête de sable vénère de chez vénère!!", a-t-elle commenté en légende du cliché. Une tempête de sable vénère ?? C'est No Soucy pour Ophélaï !