Ophélie Winter se reconstruit en charmante compagnie après son accident

Le 20 février 2019, Ophélie Winter recevait de nombreux messages à l'occasion de son 45e anniversaire. La chanteuse en profitait pour briser le silence après plusieurs mois passés éloignée des réseaux sociaux en raison de son état de santé. L'interprète de Shame on U avait, en effet, été victime d'un grave accident de voiture. Après trois mois alités, Ophélie se ressource dans un lieu qui lui est cher.... Et en solide compagnie !

Lundi 25 février, Ophélie Winter a posté une photo de son "havre de paix" : le Nikki Beach Resort & Spa à Dubaï. La star se ressource et se "reconstruit" dans la salle de sport de l'hôtel. Pour l'accompagner sur ce chemin, Ersen Oznesil, un impressionnant coach sportif et champion de bodybuilding. En légende d'une photo Instagram la montrant tout sourire au bras de cette montagne de muscles, Ophélie écrit, enthousiaste : "‪Avec Ersen ma nouvelle p'tite beauté chypriote ! Mon nouveau 'life coach' d'amour, d'amour, d'amour. Thanks for everything."