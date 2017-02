Oscars 2017, le tapis rouge : Isabelle Huppert brille déjà devant les 1res stars

C'est la soirée que le tout Hollywood attend avec impatience chaque année : les Oscars ! Ce 26 février, l'industrie du 7e art récompense le cinéma qui a marqué l'année écoulée. Au menu, de nombreuses stars, autant chez les nommés que les remettants ou invités. Avant le grand show de Jimmy Kimmel en maître de cérémonie, le Dolby Theatre a déroulé son plus beau tapis rouge (154 mètres précisément) aux stars du soir.

Quelques 2h30 avant le début de la cérémonie, les premières vedettes sont arrivées. Le présentateur Ryan Seacrest, mais également la nommée Ruth Negga (sublime dans une robe rouge Maison Valentino), Felicity Jones, Lucas Hedges (le second rôle de Manchester By The Sea), le toujours très classe Viggo Mortensen ou encore Hailee Steinfeld ont été croisés.

Isabelle Huppert est arrivée à peine deux heures avant la cérémonie, non loin de Thierry Frémaux d'ailleurs. L'actrice française, nommée pour Elle, brigue sa 23e récompense américaine pour le film de Paul Verhoeven. Radieuse dans sa robe Armani Privé, la star de 63 ans n'avait pas à rougir devant les autres vedettes du soir, parmi lesquelles Karlie Kloss, Leslie Mann, Taraji P.Henson, Chrissy Teigen (vu avec son chéri John Legend) mais aussi une autre frenchie Sofia Boutella (Kingsman), scintillante en Chanel. On a également croisé Jackie Chan, Gael Garcia Bernal, Andrew Garfield ou encore le tout jeune Sunny Pawar, notre coup de foudre dans Lion.

Les acteurs de Moonlight ont assuré le show avec leurs acteurs, dont leur bonheur communicatif et leur complicité restera comme l'une des images de ce red carpet. Le tout sous les yeux de stars telles que Kirsten Dunst, Emma Roberts, Jerry O'Connell, Sting. Les tourtereaux Justin Timberlake et Jessica Biel (sublime dans une robe scintillante) ont également foulé le tapis rouge, non loin de Pharrell Williams ou de la très fantasque Janelle Monae (l'une des héroïnes des Figures de l'ombre).