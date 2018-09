Pamela Anderson fait fi des critiques et espère "gagner le coeur des Français"

Enfin une bonne nouvelle pour Pamela Anderson ! Après s'être sévèrement blessée lors de ses toutes premières répétitions avec son partenaire de danse, l'ancienne star d'Alerte à Malibu assurait s'être "déchiré 80% de l'ischio-jambier droit" et espérait "un miracle pour être au niveau de ses concurrents" lors du lancement de Danse avec les stars le 29 septembre 2018. Quelques jours après ces nouvelles inquiétantes, la blonde de 51 ans semble finalement avoir réussi à se remettre sur pied et attend le début de la compétition avec impatience.

C'est encore une fois à travers un post Instagram que Pamela Anderson s'est fendue d'un long texte pour rassurer ses fans dimanche 24 septembre : "Je me sens bien et plus forte chaque jour. Merci à Koss Paris, Maxime Dereymez, Danse avec les stars et Thierry Martino pour leur travail avec moi au quotidien. Ce fut une semaine difficile mais je ne veux rien changer à ma chorégraphie, sinon, je le ressentirai comme un échec."

La chérie d'Adil Rami promet également de ne rien faire d'idiot afin de ne pas se faire mal à nouveau. Mais pour l'heure, le plus important pour elle est de "gagner le coeur du public français", sans se préoccuper des dernières critiques à son égard. "Je veux persévérer, avec honnêteté et amour. Je laisse tomber tout ce qui n'est pas vrai. La vie est trop courte, laissons-les de côté. Il y a de plus grandes batailles qui méritent d'être vécues", lit-on.

En effet, nombreux sont les médias ou même les internautes à l'avoir jugée : des spéculations sur son salaire mais aussi sur son attitude lui ont valu les étiquettes de "diva" et de "capricieuse". Des informations réfutées en bloc par Maxime Dereymez, son partenaire qui pris le risque d'officialiser à contre-coeur, leur binôme.