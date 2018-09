Pamela Anderson "diva" ? Maxime Dereymez, furieux, se risque à parler

Le nom de Pamela Anderson est sur toutes les lèvres depuis l'officialisation de sa participation à la neuvième saison de Danse avec les stars (TF1). Inévitablement, les spéculations se multiplient notamment sur son salaire et sur son attitude pendant le tournage de l'émission de danse présentée par Camille Combal et Karine Ferri. Dans un article publié dans le numéro du 21 septembre 2018 du magazine Public, il est avancé que la compagne d'Adil Rami enchaînerait "les caprices", se montrerait "difficilement gérable" et préférerait "s'octroyer de longues séances de shopping à Paris". L'hebdomadaire divulgue encore que l'actrice et activiste de 51 ans, qui souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse, aurait reçu un chèque de 400 000 euros. Des informations réfutées en bloc par Maxime Dereymez, danseur dans Danse avec les stars.

Je prends le risque

Furieux, Maxime Dereymez n'a pas pu rester silencieux face à ces alllégations. Alors que TF1 n'avait pas encore confirmé les partenaires des candidats de DALS 9, le danseur de 36 ans a officialisé, à contre-coeur, son binôme avec Pamela Anderson sur son compte Instagram le 21 septembre 2018. "Je ne suis pas censé révéler officiellement avec qui je danse cette saison, mais j'en prends le risque", a-t-il écrit en légende d'une adorable photo avec la star. La raison de ce spoiler : "Ce que j'ai lu aujourd'hui dans les médias me fait bouillir et je ne peux pas rester silencieux par rapport à la situation."

Maxime Dereymez n'a pas hésité à prendre la défense de Pamela Anderson et se montre particulièrement élogieux sur les qualités humaines de celle-ci : "Être aussi déterminée malgré sa blessure, aussi modeste malgré sa célébrité, aussi touchante et humaine malgré sa carrière (...) Bref, Pamela est un amour de femme, peut-être rock'n'roll mais certainement pas Diva, qui s'adresse à tout le monde naturellement et sans barrière. En ce qui concerne l'entraînement, elle est d'une telle motivation que moi, son coach, je suis contraint de la freiner, pour ne pas prendre le risque d'aggraver sa blessure. Enfin, ne croyez pas les sal******* que des couillons balancent gratuitement, juste parce que c'est facile", a-t-il conclu.

Mensonges frisant le ridicule

Thierry Martino, l'agent de Pamela Anderson, s'est lui aussi résolu à prendre la parole, via son compte Facebook. Révolté, il s'est directement adressé à Myriam Palomba, la directrice de rédaction du magazine Public. "Mensonges en cascade frisant le ridicule. Pour ma part, je demande à Mme Myriam Palomba de publier le contrat de Mme Anderson sur lequel elle s'appuie pour confirmer ses propos tenus hier encore dans TPMP. Elle n'en serait évidemment pas capable car elle sait parfaitement que ce qu'elle raconte dans son magazine est FAUX et que je la ferai attaquer en diffamation et en usage de faux le cas échéant, s'est-il insurgé. NON, Pamela n'a pas reçu 400 000 euros pour participer à Danse avec les stars. Ni même 300 000 euros. Non, Pamela n'a pas accepté de faire l'émission pour avoir un gros chèque... L'argent n'est pas son moteur. Ceux qui la connaissent, savent." Thierry Martino a par ailleurs bien souligné que l'actrice "n'exaspère pas la production, qui, au contraire, salue sa ponctualité et sa gentillesse à l'égard de toutes les équipes avec lesquelles elle travaille au quotidien".

Une information que Purepeople.com est en mesure de confirmer : le contrat signé par Pamela Anderson avec la production est effectivement inférieur à 300 000 euros...