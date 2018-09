Pamela Anderson au Vélodrome pour Adil Rami : Sourires malgré la blessure

Rayonnante dans une robe fleurie décolletée, Pamela Anderson est apparue souriante. La lumineuse blonde a porté chance aux Olympiens puisque Adil Rami et ses coéquipiers se sont largement imposés 4-0 avec deux buts d'un autre champion du monde, Florian Thauvin.

Cette présence remarquée de la star hollywoodienne met ainsi une nouvelle fois à mal les rumeurs de rupture qui ont surgi outre-Atlantique. En effet, la Page Six du New York Post avait récemment écrit : "Pamela pense que c'est à cause d'elle qu'Adil ne passe pas assez de temps avec ses enfants. Elle sort d'elle-même de sa vie pour qu'il puisse faire ce qu'il faut et être avec ses enfants. C'est une décision altruiste et totalement romantique de Pamela – elle est effondrée. Adil a du mal à trouver le bon équilibre entre sa vie avec Pamela et ce qui devrait être une relation saine avec son ex, la mère de ses enfants."

Une rumeur très rapidement démentie par Adil Rami et par les tendres retrouvailles du couple à Paris.