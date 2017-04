Pamela Anderson : Torride à bientôt 50 ans, elle s'expose en lingerie

La sortie de cette campagne coïncide justement avec la publication d'une nouvelle interview que la compagne du cyber-militant australien Julian Assange a donné au magazine People. Bien consciente de son sex-appeal, Pamela Anderson a toutefois affirmé qu'elle ne faisait "pas vraiment de sport" pour rester en forme. La vedette de télévision opte pour des activités bien plus simples. "Je marche sur la plage, et j'adore le ressenti que l'on a après une longue promenade ou une marche dans un musée. J'ai toujours étiré et bougé mon corps avec résistance. J'aime danser - je prenais des cours de ballet à Paris - mais je suis désarticulée et je dois garder mes forces. Je suis plus flexible que forte", a-t-elle déclaré.

Lors de cet entretien, celle qui est mère de deux fils aujourd'hui adultes (Dylan, 19 ans et Brandon, 20 ans) a également évoqué ses habitudes alimentaires, assurant que le végétarisme l'aide à garder une jolie silhouette. "Je pense que le fait d'être végétarienne me permet de rester jeune. Je suis en bonne santé et j'y travaille dur", a-t-elle ajouté avant de dévoiler son seul pêché mignon. "Je bois trop de rosé !" Ses fans savent désormais quoi lui offrir pour lui faire plaisir...