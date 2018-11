Paris Hilton, célibataire : "J'aimerais avoir des enfants un jour"

Les fans de Paris Hilton attendaient son mariage avec impatience, mais la soutiennent après sa rupture. La superstar "souhaite le meilleur" à son ex, Chris Zylka, et garde l'espoir de se marier un jour et de fonder une famille...

Paris Hilton a évoqué sa récente séparation pour la première fois sur le plateau de l'émission The Talk. L'ex-star de télé-réalité de 37 ans a expliqué vouloir prendre du temps pour elle et ajoute : "J'ai le sentiment que quand je tombe amoureuse, je tombe amoureuse vite et profondément, et c'était une romance éclair... et j'ai toujours été obsédée par les histoires Disney et les histoires d'amour, je pensais que ce serait ma fin heureuse et avec le temps, j'ai réalisé que ce n'était pas la bonne décision."

"Je souhaite le meilleur [à Chris Zylka] et j'aimerais me marier et avoir des enfants un jour, mais pour l'instant je suis concentrée sur mon travail et sur moi-même", explique Paris Hilton. La jeune femme a récemment regagné les États-Unis après une tournée aux Emirats et en Australie pour la promotion de son nouveau parfum, Platinum Rush.