Pascal Cardonna : L'ami de Jeremstar évoque "l'histoire d'une trahison"

Quelques semaines après que le scandale baptisé JeremstarGate puis CardonnaGate a éclaté, Pascal Cardonna alias Babybel, ami de longue date du blogueur, brise le silence. Après avoir publié un communiqué dans lequel il promettait de "tout révéler" sur l'affaire, celui qui a été mis en cause pour "corruption de mineur" et "recours à la prostitution de mineur" s'exprime auprès de nos confrères de Télé Star.

L'occasion pour Pascal Cardonna d'en dire plus sur sa prochaine vidéo prévue pour le mois de mai et dans laquelle il prévoit de livrer sa version des faits. "Je vais aborder l'enquête de police, car contrairement à ce que Jérémy a dit, il y a une enquête de police sérieuse confiée à la brigade criminelle de Montpellier, plusieurs auditions se sont déroulées", indique-t-il. Toutefois, celui qui se fait appeler Babybel tient à préciser qu'il ne souhaite pas "trahir le secret de l'instruction".

Mais ce n'est pas tout : le quinquagénaire, cadre chez France Bleu, évoquera également son "amitié avec Jeremstar". Il racontera ainsi "non pas [sa] vérité mais la vérité, l'histoire d'une trahison". "Je ne suis pas comme Jérémy, je ne suis pas dans la revanche (...). Je veux juste fermer le grand livre de cette amitié", poursuit Babybel attristé que le blogueur ait "transféré" l'affaire sur lui. Aujourd'hui, trois mois après, Pascal Cardonna essaye de "reconstruire sa vie".

Rappel des faits

Tout a commencé en janvier dernier lorsqu'Aqababe, un internaute vexé que Jeremstar reprenne sa vidéo "scoop" annonçant l'idylle naissante de Shanna et Adrien dans Les Anges 10 (NRJ12), a publié une vidéo intime du chroniqueur des Terriens du dimanche (C8) en train de se masturber. Dans la foulée, ce même Aqababe s'en est pris à Pascal Cardonna, accusé d'avoir, grâce à sa relation avec Jeremstar, eu des relations sexuelles avec des mineurs. Deux jeunes hommes, Jason et Annoir, avaient succinctement déposé plainte contre Babybel. Le second avait par ailleurs visé Jeremstar pour "corruption, agression sexuelle sur mineur et recours à la prostitution".

De leur côté, les deux amis niaient formellement ces accusations. Et, via un communiqué, le blogueur s'était complètement désolidarisé de Pascal Cardonna. En mars dernier, Jeremstar brisait le silence sur le plateau de Quotidien (TMC) puis s'exprimait de nouveau au côté de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste (C8). Il assurait ainsi n'avoir jamais été convoqué par la justice bien qu'il se soit pourtant "mis à sa disposition".

Rappelons que Pascal Cardonna et Jeremstar restent présumés innocents des faits qui leur sont reprochés jusqu'à la clôture finale du dossier pénal.