Pascal Obispo : "Depuis cinq ans, Julie me fait un bien fou"

Alors qu'il a fait découvrir à ses fans son nouveau single Chante la rue, annonciateur d'un 11e disque – le premier chez Mercury après avoir passé presque trois décennies chez Sony – lors de la finale de la 7e saison de The Voice, Pascal Obispo en dit plus au Parisien.

L'artiste de 53 ans, qui a écrit une grande partie de son album dans son fief adoré du Cap-Ferret (Gironde), a évoqué plusieurs titres de son projet comme Et bleu. Une chanson sur laquelle on retrouve la voix de... Julie ! En effet, il a demandé à son épouse Julie Hantson – le couple s'est marié en 2015 – de travailler avec lui. "Qui mieux que celle que j'aime pouvait représenter les femmes. Julie a une très jolie voix et elle est la personne la plus bienveillante que j'aie eu la chance de croiser. Depuis cinq ans, elle me fait un bien fou. Elle met en valeur mes qualités et m'aide à gommer mes défauts", a-t-il confié. Pascal Obispo lui dédie aussi les titres On n'a rien trouvé de mieux et Poète maudit.

Sur son album, le chanteur a aussi écrit On n'est pas seul sur Terre. Une chanson pour laquelle il s'est inspiré de faits réels puisqu'il a raconté au journal que cela venait d'un accident de la route auquel il avait assisté en février 2008 alors qu'il allait au Cap-Ferret. "Je me suis approché, c'était catastrophique. J'ai ramassé cet homme, je l'ai mis sur le bas-côté. J'ai fait appeler les pompiers, je suis parti juste avant qu'ils n'arrivent pour éviter de faire la une des magazines", a-t-il expliqué. L'homme en question, qui conduisait une mobylette et avait été percuté, a fini en fauteuil roulant et a demandé à rencontrer Pascal Obispo après un match de foot. "Depuis, nous comptons l'un pour l'autre", a-t-il assuré. Nul doute qu'il sera touché de se reconnaître sur ce disque.

Les fans du chanteur pourront découvrir sur cet album des collaborations avec Isabelle Adjani, Benjamin Biolay ou encore Calogero.

Thomas Montet