Pascal Soetens et Lucienne Moreau face au drôle de sosie de Véronique Sanson

Pour la deuxième année consécutive, sur la pelouse de Reuilly à l'entrée de la Foire du Trône, Marcel Campion et son ami Morgan Joubert ont organisé une grande journée de la diversité.

Le roi des forains a misé sur la bonne cause pour attirer le public dans sa célèbre fête foraine, afin de lever des fonds pour l'association Eva Pour La Vie, qui vient en aide aux jeunes enfants victimes de cancer, leucémie et autres maladies rares. Et le succès était au rendez-vous.

Quelques célébrités sont venues apporter leur soutien à cette Fête Arc-en-ciel pour la diversité, notamment Pascal Soetens alias Pascal Le Grand Frère et la jeune actrice et chanteuse Lévanah Solomon, révélée par le film Hollywood avec Jamel Debbouze et Florence Foresti.

La jeune fille de 12 ans, que l'on a vue dans The Voice Kids 2 et dans le clip Où es-tu de Patrick Bruel, s'est produite sur scène lors d'un concert gratuit organisé après une journée d'animations et une séance photo-dédicace. Les chanteurs Esteban et Diego, Allyson Glado et Lydia Martinico étaient à ses côtés, ainsi qu'un drôle de sosie deVéronique Sanson.

La comédienne Lucienne Moreau, qui fait régulièrement des apparitions dans Groland et Le Petit Journal de Canal+, avait aussi répondu présente à l'invitation, de même que l'ancien boxeur Julien Lorcy et le comédien de Nos chers voisins passé par Dans avec les stars en 2015, Thierry Samitier.

Coline Chavaroche