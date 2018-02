Pascal Soetens : Très amoureux, son craquant fils Enzo, franchit un cap !

Mercredi 28 février, Pascal Soetens alias Pascal, le grand frère, sera de retour sur C8. En attendant ce come-back très attendu, l'éducateur le plus connu de France a profité d'un week-end en famille à Disneyland Paris. Une fin de semaine un peu particulière pour son fils Enzo (19 ans).

Le jeune homme a en effet célébré son amour pour Andréa, sa compagne depuis un an. Et à cet âge-là, un an, ce n'est pas rien. À cette occasion, l'étudiant a dévoilé dans un même post plusieurs photos de lui et de sa chérie sur Instagram. Une publication légendée : "Aujourd'hui le 17/02, ça fait 1 an que je t'aime et que tu me rends heureux. 1 an de bonheur à tes côtés je t'aime tellement."