Patrick Sabatier bientôt grand-père : Sa fille Margaux est enceinte

Patrick Sabatier est un retraité heureux qui a tout le temps de se consacrer à sa famille et ça tombe bien puisque celle-ci va s'agrandir ! L'animateur de Mot de passe, jeu arrêté en 2016, va en effet devenir grand-père. C'est ce que nous apprend le magazine Ici Paris, en kiosques le 20 décembre.

L'animateur de 66 ans et son épouse Isabelle ont eu le bonheur d'apprendre que leur fille Margaux (née en 1988) attendait un enfant. Très discrète, la jeune femme qui travaille à C8 et a donc suivi les pas de son papa, pouponnera dans les prochains mois. C'est une deuxième bonne nouvelle pour la famille Sabatier. Le 29 avril dernier, le présentateur avait en effet marié son fils Thomas (24 ans) à une certaine Juliette.

Ne travaillant plus, Patrick Sabatier compte s'occuper le plus possible de sa famille et, on suppose, faire du baby-sitting. En janvier 2015, il avait fait part de ce souhait à Notre Temps : "Je ne sais pas si je suis un bon mari, mais je suis un mari fidèle. Je ne sais pas si je suis un bon père, mais je suis un père présent, avait-il confié. Et moins je travaillerai, plus je m'occuperai de ma famille en espérant être un bon compagnon de route pour ma femme et être utile à mes enfants et mes futurs petits-enfants." Un petit-enfant qui arrive justement très prochainement !