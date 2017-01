Perrie Edwards : L'ex-fiancée de Zayn Malik in love d'un séduisant footballeur

Deux ans après sa rupture explosive avec l'ancien One Direction Zayn Malik, Perrie Edwards va enfin de l'avant. La chanteuse de 23 ans file depuis le mois de novembre le parfait amour avec un certain Alex Oxlade-Chamberlain, britannique et footballeur de profession. Le sportif évolue actuellement dans l'équipe d'Arsenal de Londres, ce qui facilite sans doute sa relation avec sa belle compatriote.

Pourtant, ce week-end les deux tourtereaux ont été surpris par les journalistes du Daily Mail en train de s'engueuler à la sortie du club Drama, qui porte visiblement bien son nom, à Londres. Y aurait-t-il déjà de l'eau dans le gaz ? Aux alentours de 3h30 du matin, dans la nuit de samedi à dimanche, Perrie est sortie l'air grave de l'établissement pour discuter avec son petit ami.

L'histoire ne dit pas pour quelle raison le sportif de 23 ans et la star des Little Mix se sont chamaillés, toujours est-il que le jeune homme a fini par prendre la poudre d'escampette après avoir passé un bref coup de fil. Espérons pour le couple que cette dispute ne mettra pas un terme à leur idylle qui avait démarré sur les chapeaux de roue.

D'autant plus que les copines de la belle, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock et Jade Thirlwall, semblent même avoir validé leur relation. Sur Instagram, Perrie a publié une photo de son chéri – un post depuis supprimé – avec ses deux chiens, commenté par Jesy qui a ajouté un émoticône en forme de coeur dans le bloc des commentaires.

Les chanteuses révélées par l'émission X-Factor se réjouissent sans doute qu'elle ait enfin tourné la page de son histoire avec l'ancien One Direction, qu'elle n'a pas épargné dans sa nouvelle chanson. Après l'avoir humilié dans Shout out to My Ex, Perrie en a remis une couche en chantant "pour la première fois, je ne simule pas", dans son nouveau clip torride intitulé Touch. A priori et contrairement à son ex, son nouveau chéri Alex Oxlade-Chamberlain assure au lit !