Phil Storm prêt à épouser Loana ? Sa réponse qui en dit long...

"J'ai déjà eu tout ce que je voulais, j'ai l'amour et tout le reste, la famille, la santé. Vous pouvez peut-être me souhaiter le mariage pour la fin de l'année. (...) On croise les doigts", a déclaré Loana. C'était le 30 août dernier dans le Mad Mag, jours de son 40e anniversaire.

La star de 40 ans qui se dévoile de plus en plus amincie a donc fait passer ce message à son petit ami Phil Storm qui vient justement de réagir. Interviewé par nos confrères de Télé Loisirs, le petit ami de la blonde a déclaré : "Je ne dirais pas non."

Une réponse qui n'a plus rien à voir avec celle qu'il avait donnée en avril dernier où il avait fait savoir via Twitter : "@M6Groupe @M6 qui me contacte pour notre mariage avec @LoanaKaresdanje Très honoré même si rien n'est planifié encore. #mariage #people #M6." Alors l'idée d'un mariage trotte-t-il dans la tête de notre couple ? C'est apparemment le cas.

Les amoureux étaient en tout cas ensemble ce week-end pour la grande soirée que Loana a organisée pour son anniversaire.