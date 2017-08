Philippe Etchebest : Sa famille s'agrandit avec Nina !

Un nouveau cauchemar très bientôt

Le 13 septembre prochain sur M6, le Top Chef et Meilleur Ouvrier de France reviendra avec un nouvel épisode inédit de Cauchemar en cuisine. Il s'est rendu à Mandelieu la Napoule près de Cannes, pour aider Margaux et ses parents Pascal et Valérie. Depuis sept ans, la famille tient un restaurant ch'ti et alsacien dans le Sud de la France ne marche pas fort.

En plus de leurs problèmes financiers, leurs rapports sont compliqués. Une nouvelle mission qui s'annonce corsée pour Philippe Etchebest.