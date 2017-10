Philippe Etchebest sort du silence: Vincent Larval a "du travail et un logement"

Fin septembre dernier, Sud Ouest révélait que Vincent Larval, ancien chef du Cèdre vert à Gardonne (Dordogne) aperçu il y a quelques mois dans Cauchemar en cuisine (M6), vivait désormais du RSA et qu'il était sans domicile fixe après une rupture avec sa compagne Marina et la vente de son établissement...

Si un véritable élan de solidarité s'est créé après cette alerte, Philippe Etchebest est à son tour récemment sorti de son silence afin de donner des nouvelles de Vincent Larval. "Je peux vous dire que Vincent a retrouvé du travail et un logement. M6, qui s'est intéressée de près à son cas et l'a joint plusieurs fois, me l'a confirmé. Je suis très heureux pour lui car Vincent est vraiment un bon gars", a révélé le chef de 50 ans et star de Cauchemar en cuisine, interrogé par nos confrères de Télé-Loisirs.fr.

Si l'on n'en sait pas plus sur ce nouvel emploi et ce logement, rappelons qu'un "châte­lain du Sarla­dais" avait proposé à Vincent de travailler dans l'une de ses chambres d'hôtes et que Vincent Verbecque, patron du restau­rant L'Es­ta­mi­net à Manzac-sur-Vern, avait également souhaité lui venir en aide. "Je suis dans un ancien hôtel qui a une douzaine de chambres non exploitées. Je peux l'y héberger gratuitement le temps qu'il veut. S'il veut se mettre au vert et prendre le temps de se refaire, qu'il n'hé­site pas. Je ne lui demande stric­te­ment rien en contre­par­tie. Et si, un jour, il veut reve­nir dans la danse et faire un extra en cuisine, il est le bien­venu. Cela lui fera un peu d'argent avant de rebon­dir ailleurs", proposait par exemple ce dernier.

Une solidarité qui fait chaud au coeur...