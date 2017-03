Pierre Arditi, son nom usurpé sur Twitter : "Je ne fréquente pas cette merde..."

Pierre Arditi fait avec enthousiasme la promotion de Monsieur & Madame Adelman de Nicolas Bedos et de la pièce Le Cas Sneijder au théâtre de l'Atelier. Mais d'étranges tweets ont éveillé l'attention...

Tout commence en novembre 2013. Sur le compte Twitter à son nom, on voit un post avec un photo de lui lors du forum sur le vin Vino Bravo. Jusque-là, rien de bien grave ni d'étonnant. Mais si l'on observe les plus de 600 tweets qui ont ensuite été publiés, on remarque des éléments absurdes voire choquants. Des retweets de ses collaborations artistiques, de positions politiques ou d'événements auxquels il a assisté, mais aussi de sites pornographiques et un enthousiasme débordant pour la campagne d'Emmanuel Macron qui laissent songeur... De quoi intriguer Libération qui a mené son enquête et interrogé le comédien : il assure ne pas être le détenteur de ce compte Twitter dont il ignorait jusqu'à l'existence !