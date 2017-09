Pierre Ménès bientôt réconcilié avec Matthieu Delormeau ? Sa réponse !

Absent de TPMP (C8) depuis la polémique autour du canular jugé homophobe en mai dernier, Matthieu Delormeau a fait son grand retour lundi 18 septembre. L'occasion pour l'ancien animateur de NRJ12 de dévoiler les raisons de son départ et de faire face aux chroniqueurs présents sur le plateau. Aussi a-t-on appris qu'il s'était réconcilié avec Gilles Verdez avec qui l'entente n'a jamais été au beau fixe. Et prochainement, c'est avec Pierre Ménès, dans la bande depuis le début de la saison, qu'il pourrait se rabibocher.

"S'il s'excuse oui. Je ne suis pas rancunier", a écrit celui qui officie également dans le Canal Football Club (Canal+) en réponse à un internaute qui lui demandait si une réconciliation était possible. Matthieu Delormeau est prévenu !

Pour rappel, Pierre Ménès ne le porte pas dans son coeur à cause de son comportement envers sa compagne Mélissa lors de son passage dans TPMP en tant qu'invité, début avril. "Je ne le supporte pas humainement. Quand tu m'as invité pour mon retour à la télé, il s'est conduit comme n'importe quoi avec ma compagne, et ça je ne le pardonne pas. C'est un manque d'éducation absolu. Il l'a fait exprès, j'étais là. Et il a eu de la chance, c'est que j'étais encore trop faible pour lui mettre ma main dans la gueule", confiait-il dans Touche pas à mon poste jeudi 14 septembre 2017.