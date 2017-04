Pink en guerre contre le diktat de la minceur : "Je ne me sens pas obèse"

Réputée pour son franc-parler et ses répliques cash, l'interprète de Family Portrait s'était déjà exprimée à ce sujet il y a deux ans. Lassée des critiquées liées à son poids, Pink avait écrit un mot sur Twitter pour remettre ses détracteurs à leur place. "Je me sens belle. (...) Donc ne vous faites pas de souci à mon sujet. Je ne m'en fais pas. Et je ne me fais pas de souci à votre sujet non plus :)... Je vais parfaitement bien, je suis parfaitement heureuse, et mon corps sain, voluptueux et incroyablement fort prend du bon temps mérité", avait-elle alors écrit.