Pippa Middleton, jeune mariée, entretient son sublime corps avec son époux James

Un des mariages les plus médiatisés de l'année a eu lieu le samedi 20 mai, dans le comté de Berkshire, au Royaume-Uni. Pippa Middleton et son compagnon James Matthews se disaient "I do" devant de prestigieux invités, dont la grande soeur de Pippa, Kate Middleton. Le couple a fêté son union en lune de miel en Australie, et profité du séjour pour faire du sport !

L'été approche, et Pippa Middleton et James Matthews souhaitent garder la forme. Le 31 mai, jour de leur arrivée à Sydney, les nouveaux mariés ont été photographiés en plein footing. Accompagnés d'un coach, Philippa (le vrai prénom de Pippa) et James ont enchaîné les foulés, habillés de tenues adéquates. Même en lune de miel, pratiquer une activité physique reste une priorité.

Pour cette course à pied, James Matthews portait son alliance à l'annulaire gauche ! Le Daily Mail a récemment révélé que le manager de hedge fund et ancien pilote automobile avait accepté de porter le bijou, sur demande de son épouse. James Matthews est ainsi devenu une exception au sein de l'aristocratie britannique, dont plusieurs membres notables (le Prince William inclus) s'en sont dispensés.

Après Sydney, Pippa Middleton et James Matthews se sont envolées pour la ville de Darwin, toujours en Australie. Ils y poursuivent leur honeymoon dans une discrétion totale et en pleine nature.