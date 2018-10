Pippa Middleton maman : Première sortie avec bébé, au prénom toujours secret

Le 15 octobre 2018 n'aura pas été une date comme les autres pour la famille royale britannique. Si c'est en ce jour que Kensington Palace a officialisé la grossesse de Meghan Markle et l'arrivée prochaine d'un premier enfant pour l'ex-actrice américaine et son époux le prince Harry, c'est aussi en ce même jour que Pippa Middleton a accouché.

La jeune maman de 35 ans et son mari James Matthews (financier de 43 ans qu'elle a épousé en mai 2017) sont devenus les parents d'un petit garçon. "Tout le monde est ravi. Mère et enfant se portent à merveille", a-t-il été simplement communiqué à People, ainsi que l'heure de naissance du bébé, 13h58, et son poids, 3,8 kilos. En revanche, aucune information sur le prénom du nouveau-né.

Soucieuse de voir sa vie privée protégée, ainsi que celle de son enfant, c'est dans la plus grande discrétion que Pippa Middleton a quitté le St Mary's Hospital, où elle a accouché et reçu les visites de sa maman Carole et son petit frère James Middleton, 31 ans. La jeune maman est apparue pour la toute première avec son bébé le dimanche 21 octobre 2018, au cours d'une balade dans le quartier de Chelsea, à Londres.

La petite soeur de Kate, habillée d'une longue robe Kate Spade, d'un cardigan marine et chaussée de baskets Jimmy Choo, était accompagnée de son époux et leurs deux chiens, un labrador et un cocker spaniel. James Matthews était aux commandes de la poussette dans laquelle se trouvait leur bébé soigneusement caché des regards indiscrets. Six jours après l'accouchement, le prénom du baby boy reste un secret puisqu'aucune information n'a fuité.

Pour cette première sortie post-accouchement, Pippa Middleton est apparue en forme et sereine, comme tout au long de sa grossesse.