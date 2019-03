Pippa Middleton : Promenade ensoleillée avec son fils, Arthur, à Londres

Pippa Middleton a profité d'une éclaircie pour promener son fils, Arthur, dans les rues de Londres, lundi 25 mars 2019. Le 15 octobre 2018, elle donnait naissance à cet adorable petit garçon. Aujourd'hui âgé de 5 mois, le petit cousin de George, Charlotte et Louis a profité d'une douce balade dans la capitale britannique, précisément dans le quartier de Fulham. Pippa Middleton, qui aime prendre des risques, a préféré faire d'une pierre deux coups en promenant ses deux chiens, un épagneul et un croisé labrador, en même temps que son bébé. Le tout en restant fidèle à elle-même : c'est-à-dire très élégante dans un manteau bleu clair.

Cela n'aura échappé à personne, Pippa Middleton arbore une taille de guêpe, quelques mois à peine après son accouchement. En effet, soucieuse de sa santé et de celle de son bébé, la petite soeur de la Duchesse de Cambridge avait continué de pratiquer la natation et le tennis durant sa grossesse, en adaptant les exercices à son état bien sûr. "J'ai remarqué un changement dans mon corps et une prise de poids, mais j'ai le sentiment que le sport a été bénéfique durant cette grossesse, surtout pour un rétablissement en bonne santé", confiait-elle au site Waitrose.

"Soyez sûrs qu'après la naissance de mon bébé, mon vieux jean préféré m'ira toujours", assurait-elle à l'époque. Et elle avait raison. Pippa Middleton avait passé le Nouvel An à Saint-Barthélemy, avec son mari et leur nouveau-né. Des photos d'elle en maillot de bain avaient alors fuité, l'affichant plus fuselée que jamais.