Pippa Middleton : Son beau-frère Spencer pris dans un braquage

Si les aventures télévisuelles de Spencer Matthews ont pu passionner des millions de Britanniques adeptes du programme de télé réalité Made in Chelsea, il lui arrive aussi de sacrée péripéties hors écran. Mardi 28 mai 2019, en plein Londres, le beau-frère de Pippa Middleton s'est retrouvée au beau milieu du braquage d'un magasin de montres situé dans le quartier de Marylebone, The Hour House.

"J'étais là pour récupérer ce modèle vintage que j'attendais depuis une éternité, a relaté le jeune homme de 30 ans dans sa story Instagram, quand ces types ont envoyé un scooter à travers la vitrine et ont commencé à saccager la boutique avec des marteaux, de gros marteaux. Ils portaient des casques. Nous, on était à l'arrière du magasin à les regarder faire, on a foncé au sous-sol et on s'est cachés dans la chambre forte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un bruit." Lorsqu'ils ont quitté leur refuge, le chaos régnait et toutes les montres avaient disparu. Toutes ? Pas tout à fait : celle sur laquelle Spencer avait jeté son dévolu, une Rolex Daytona Zenith de 1991, avait échappé à la rafle et se trouvait dans les débris.

La police a été appelée à 10h32 ce matin-là et l'enquête a mené à l'arrestation de trois individus. Une des personnes présentes pendant le braquage a dû être traitée pour des blessures mineures.

En dépit de cet épisode, Spencer Matthews, dont le frère aîné James a épousé la soeur de la duchesse de Cambridge en mai 2017 et a eu un fils (Arthur) avec elle, mène une vie plutôt tranquille, d'autant plus depuis qu'il est devenu père, avec son épouse Vogue Williams, d'un petit garçon - Theodore, 8 mois - qu'on voit souvent sur son compte Instagram dans des images au contraire pleines de quiétude. "J'y réfléchirai à deux fois avant de l'amener dans cette boutique", a commenté son papa auprès de la BBC.