Spencer Matthews : Le beau-frère scandaleux de Pippa Middleton s'est marié

Spencer Matthews est un homme marié. Connu outre-Manche pour avoir participé à de nombreuses émissions de télé-réalité comme Made in Chelsea ou The Bachelor, le beau-frère sulfureux de Pippa Middleton (enceinte et mariée depuis 2017 au frère aîné de celui-ci, James Matthews) a épousé vendredi 8 juin 2018 le mannequin irlandais Vogue Williams.

D'après les informations du magazine Hello!, l'homme de 29 ans et la jeune femme de 32 ans ont échangé leurs voeux lors d'une cérémonie intime organisée dans la propriété écossaise de la famille Matthews à Glen Affric. Le marié (dont le père David Matthews a été accusé de viol par deux femmes ces derniers mois) a pu compter sur son grand frère James, qui officiait en tant que témoin, tandis que le frère de Pippa, James Middleton, a "fait une lecture" célébrant l'union des jeunes mariés.

Après leur rencontre en 2016 sur le plateau de tournage de l'émission The Jump, Spencer Matthews (29 ans) et Vogue Williams (32 ans) avaient annoncé leurs fiançailles en février dernier. Deux mois plus tard, les tourtereaux révélaient qu'ils attendaient leur premier enfant. Selon les calculs, Vogue Williams (qui avait été mariée une première fois au chanteur Brian McFadden entre 2012 et 2015) devrait accoucher au mois de septembre.